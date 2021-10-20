عبدالغني يواجه عقوبة قاسية بسبب ما بدر منه بعد الديربي

تعرف على العقوبات المنتظرة ضد عبد الغني

أكدت تقارير صحفية، على أن حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، سيواجه عقوبة قاسية جدًا، بسبب ما بدر منه عقب انتهاء مباراة ديربي الرياض أمام الهلال.

حسين عبد الغني توجه إلى محمد البليهي مدافع الهلال، وقام بالاعتداء عليه بقوة، وذلك بسبب ما قام به اللاعب بالاحتفال بطريقة استفزت لاعبي ومسؤولي الفريق الأصفر.

المدير التنفيذي لنادي النصر، حاول "فقء" عين البليهي بشكل واضح، ليعبر عن غضبه لاحتفال مدافع الهلال بغرس راية بها شعار جماهير الزعيم في منتصف ملعب مرسول بارك، الخاص بالعالمي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن العقوبة المتوقعة ضد عبد الغني، ستكون الإيقاف لفترة طويلة، أو الشطب بسبب محاولة "فقء" عين البليهي.

المتابعون أكدوا على أن ما قام به البليهي لا يمكن السكوت عنه بكل تأكيد، ولكن ما فعله حسين عبد الغني كارثة كبيرة، ولا يمكن أن يمر الأمر مرور الكرام.

الهلال حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ليواجه فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

فيديو | البليهي يشتبك مع كريري بعد فوز الهلال على النصر

ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبات قاسية ضد كل من شارك في الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي ومسؤولي الهلال والنصر عقب انتهاء ديربي الرياض.