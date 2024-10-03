"سيزيد للضعف حال فوز الأهلي" .. المريسل يعلن التبرع بآلاف الريالات إذا تعثر الهلال!

المريسل: نسبة فوز الأهلي على الهلال 0.9%

أكد الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لن تنتهي إلا بفوز الأخير، بنسبة تقارب الـ97%، حتى وإن أقيمت المواجهة في مدينة جدة، وإن إدارها الحكمان أحمد الشمراني وسامي القرشي، على حد وصفه.

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ويستضيف الأهلي نظيره الهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، في التاسعة مساء السبت المُقبل، في قمة الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وأضاف المريسل، عبر برنامج "ركلة حرة"، على منصة (إكس)، إن نسبة فوز الأهلي لا تتعدى 0.9 بالمئة، والتعادل بنسبة 3 بالمئة، مؤكدًا أنه على استعداد للتبرع بمبلغ كبير حال تعثر الهلال في المواجهة، بقوله "إذا تعادل الهلال مع الأهلي، سأتبرع بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، أما إذا فاز الأهلي، فسأتبرع بستة آلاف".

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وجاء ذلك ردًا على قول الناقد محمد أبو هداية، إنه يتوقع انتهاء المباراة بالتعادل، وإن الأهلي يلعب بشخصية "مغايرة" أمام الهلال، علمًا بأن الفريقين قد التقيا في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وتقدم الراقي في الشوط الثاني، قبل أن ينتزع الأزرق هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي صعدت بالهلال إلى النهائي، ليتوج باللقب بعدها.

من ناحية أخرى، تحدث المريسل حول ملف عدم وجود رئيس لمؤسسة النصر غير الربحية، منذ استقالة إبراهيم المهيدب منذ حوالي شهر، مؤكدًا أنه سيتم تعيين رئيس جديد، خلال الفترة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.