عبدالعزيز العنبري : سيف راشد سيشارك أمام الوحدة

خلاف ما تم تداوله بشأن غياب اللاعب بداعي حصوله على ثلاثة بطاقات صفراء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لنادي الشارقة تواجد اللاعب سيف راشد في قائمة الفريق قبل مواجهة الوحدة اليوم ضمن الجولة 25 لدوري الخليج العربي.

وتأتي التأكيدات من قبل المدير الفني خلاف ما تم تداوله بشأن غياب اللاعب بداعي حصوله على ثلاثة بطاقات صفراء.

مباراة الحسم! 🏆



ما الذي تقوله الأرقام قبل مواجهة النصر × الباطن غدًا؟ 📊 pic.twitter.com/yiud7zvN70 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 15, 2019

الشارقة " 53 نقطة" يحتاج للفوز على الوحدة في الجولة المقبلة حتي يتوج رسميًا بلقب الدوري دون انتظار لما ستسفر عنه مباراته الأخيرة في الدوري أما فريق الإمارات.

العنبري قال أن الغيابات عن الفريق في المباراة المقبلة تنحصر بين كل من المحترف الأوزبكي شوكوروف وشاهين عبد الرحمن وماجد سرور.

إدارة التعاون توافق على بيع تاوامبا للعين الإماراتي في هذه الحالة

وشدد أنه على الرغم من أن الغيابات مؤثرة إلا أن ثقتي كبيرة في العناصر الموجودة بالفريق واللاعبين.