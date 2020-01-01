عبدالرزاق حمد الله يواصل هوايته أمام السد القطري

حمد الله سجل هدفًا للعالمي في مباراة فريقي النصر والسد

أكد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، علو كعبه على نادي السد، وذلك بتسجيل هدفًا جديدًا في مرمى الفريق القطري.

حمد الله سجل هدفًا للعالمي في مباراة فريقي النصر والسد التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ووصل عدد أهداف المهاجم المغربي في شباك السد إلى تسعة أهداف، والذي كان أخرها خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

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عبدالرزاق يمتلك في رصيده 8 أهداف من قبل في شباك السد، وذلك بقمصان أندية مختلفة سواء في الدوري القطري أو مع الفريق النصراوي.

بداية أهداف المغربي في مرمى السد كانت مع نادي الجيش القطري، حيث سجل بقميصه 4 أهداف في مرمى "عيال الذيب"، أمام بقميص الريان القطري فقد سجل ثلاثة أهداف.

وسجل حمد الله هدفًا بقميص النصر في إياب الدور ربع النهائي من النسخة الماضية للبطولة القارية التي خسرها الأصفر بنتيجة 1ـ3.

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وآخر الأهداف بأقدام عبد الرزاق حمد الله في مرمى السد القطري بعد 7 دقائق من انطلاقة مباراة أمس، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.