عبدالرزاق حمد الله يسير على خطى الموسم الماضي بالبداية المُحبطة

غابت أهداف حمد الله على ملعب الجوهرة للمرة الأولى خلال 4 مباريات

ماجد جزر

عادل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي ذكرى الموسم الماضي، حيث فشل اللاعب في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي.

النصر عاد بالتعادل السلبي أمام الأهلي في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم أمس على ملعب الجوهرة بجدة.

غياب حمد الله حامل لقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي هو تكرار لما حدث معه الموسم الماضي قبل أن ينطلق ويُحقق العديد من الأرقام القياسية.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل غابت أهداف حمد الله على ملعب الجوهرة للمرة الأولى خلال 4 مباريات خاضها من قبل.

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وكان اللاعب المغربي قد تمكن من تسجيل 6 أهداف خلال 3 مباريات خاضها من قبل في جدة، هدفان في مرمى الأهلي وأربعة أهداف في مرمى الاتحاد.