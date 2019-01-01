يونس بلهندة يسخر من مهاجم النصر ومهدي بنعطية يُدعمه

أعلن قائد المنتخب المغربي مهدي بنعطية دعمه لسخرية بلهندة

ماجد جزر

يبدو أن هناك أزمة كبيرة في الكرة المغربية، أحد أبطالها اللاعب عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي الحالي بسبب رد فعل المدير الفني البوسني وحيد خليلوفيتش مدرب المنتخب المغربي بشأن قيمة اللاعب.

الأزمة بدأت حينما طالب أحد الصحفيين المدير الفني بضم عبدالرزاق للمنتخب والذي وصفه بأفضل مهاجم في العالم، ليرد المدير الفني بتعجب “حمد الله الذي يلعب في الدوري السعودي“.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث سخر الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب جلطة سراي، من مواطنه عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، بعد تصريحات المدير الفني. الوطني الجديد، وحيد خليلوزيتش.

وأعلن قائد المنتخب المغربي مهدي بنعطية دعمه لسخرية بلهندة، حيث أبدى اعجابه بما نشره زميله، ليؤكد وقوفه مع ضد حمد الله.

العلاقة بين حمد الله ولاعبي المنتخب شابها بعض الأزمات، حيث انطلقت شرارة الخلافات منذ بطولة كأس أمم إفريقيا الأفريقي الأخير عندما التحق بالمعسكر الاستعدادي قبل للوصول إلى القاهرة وعقب المواجهة الودية الأولى فضل الانسحاب بقرار فردي.

حمد الله لم يترك الأمور وقرر الرد على كل هذه الاتهامات، حيث أعلن عن رغبته في الحديث عن السبب الذي جعله يغادر معسكر المنتخب قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

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وقال حمد الله في تصريح عبر الصفحة الرسمية لنادي النصر بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه قرر كشف الأسباب التي جعلته يغادر معسكر “أسود الأطلس”.

وتابع حمد الله، أنه سيتحدث عن الأسباب التي دفعته لمغادرة المعسكر، في مقطع فيديو سيتم بثه في وقت لاحق.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مواصلة الأزمة بين حمد الله وبعض عناصر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.