"هذا ما يحتاجه عبدالرزاق حمدالله للتألق" .. كارينيو يوجه نصيحة لمارسيلو جاياردو

ماذا قال مدرب حمدالله السابق عنه؟

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كشف الأوروجوياني دانيال كارينيو المدير الفني السابق لنادي النصر والحالي لفريق الحزم، عن رأيه في مستوى لاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، مقدمًا نصيحة إلى مدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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وقال كارينيو خلال تصريحات عبر برنامج "INSIDE SPORTS": "حمد الله ناجح في الاتحاد، لكن أعتقد أن الأمور حاليًا ليست على ما يرام".

وأضاف: "هو لاعب كبير جدًا وعلى الجميع أن يعرف كيف يُساعده، هو يحتاج إلى أن يكون دائمًا على تواصل مع المدرب كي يتألق، وبالمزيد من التفاهم سيعود إلى مستواه".

مدرب النصر السابق أضاف: "تجربتي مع النصر لم تكن فاشلة، ولكنني خرجت من النادي قبل الأوان، لقد قمنا بعمل جيد وقمنا باختيار اللاعبين وتعاقدنا معهم، والفريق كان في مرحلة التكوين، ونحن من قمنا ببناء هذا الفريق وصنعناه".

وألقى كارينيو اللوم على إدارة النصر، حيث قال: "كانت الإدارة تحتاج إلى الصبر ولكنها اختارت إنهاء تعاقدنا وعملي هو الذي أثمر عن تتويج النصر باللقب وقتها، لأننا كنا نستحق الاستمرار وآلمنا هذا الخروج".

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وعن أسباب تألق الهلال حاليًا، قال مدرب الحزم: "دون شك إدارة الهلال تعمل بشكل جيد منذ فترة طويلة جدًا، فهم يُحسنون عملهم من عام إلى الآخر، ونحن نعرف المدرب جورج جيسوس الذي يقوم بعمل رائع جدًا، وجودة اللاعبين خاصة الأجانب الذين يمتلكون مستويات عالية جدًا، وأيضًا المحليون فهم رائعون".

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