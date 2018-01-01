مهاجم النصر على رأس الأفضل في الجولة الثالثة عشر بالدوري السعودي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت الحساب الرسمي لدوري المحترفين السعودي، عن الأفضل في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة للمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر، ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، بعد أن سجل رباعية في أخر مباريات فريقه.
ووقع اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي على المدير الفني الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني للفريق الأول بنادي الحزم ليحصد جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 13، عقب تحقيق فوز رائع على الهلال المتصدر.
وحصد مدرب الحزم الجائزة للمرة الثانية خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن ظفر بها في منافسات الجولة الرابعة.
إليكم فريق الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان🇸🇦📝 pic.twitter.com/POwiQfZSKv — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 18, 2018
وأخيراً ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي التعاون كأول مرة خلال منافسات هذا الموسم بعد مؤازرته لفريقه في مباراة الفيحاء ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري.
🗒| مبرووووك للفائزين بجوائز الأفضلية في الجولة (13) من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..👏
1️⃣ أفضل مدرب: دانيال ايسايلا - @AL7AZEMFC ..
2️⃣ أفضل لاعب: عبد الرزاق حمد الله - @AlNassrFC ..
3️⃣ الجمهور المثالي: جمهور فريق @AltaawounFC .. https://t.co/a2pH669wwC pic.twitter.com/e2VxIZQqOg — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 19, 2018