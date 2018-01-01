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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

مهاجم النصر على رأس الأفضل في الجولة الثالثة عشر بالدوري السعودي

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الأفضل في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت الحساب الرسمي لدوري المحترفين السعودي، عن الأفضل في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة للمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر، ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، بعد أن سجل رباعية في أخر مباريات فريقه.

ووقع اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي على المدير الفني الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني للفريق الأول بنادي الحزم ليحصد جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 13، عقب تحقيق فوز رائع على الهلال المتصدر.

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وحصد مدرب الحزم الجائزة للمرة الثانية خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن ظفر بها في منافسات الجولة الرابعة.

وأخيراً ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي التعاون كأول مرة خلال منافسات هذا الموسم بعد مؤازرته لفريقه في مباراة الفيحاء ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري.

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