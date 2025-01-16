بعد حملة الهجوم ضد عبدالرزاق حمدالله .. الشباب يرد على واقعة "رش المياه" بصورة وتعليق

عبدالرزاق حمدالله أثار الجدل بتصرفه مع مدربه..

عبدالرزاق حمدالله اسم دائمًا ما يُثير الجدل في وسائل الإعلام السعودية وبين الجماهير المختلفة؛ حيث كان الأمر كذلك عندما لعب في صفوف النصر والاتحاد، وظل مع فريقه الحالي الشباب.

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وانضم حمدالله البالغ من العمر 34 سنة، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في صيف عام 2024، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2027.

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وعلى الرغم من مستواه غير الجيد في المباراة؛ إلا أن المهاجم المغربي سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+7، ليقود الشباب للفوز على الرياض (2-1) مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

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وبعد تسجيله هذا الهدف.. مازح حمدالله مدربه فاتح تريم، وذلك بـ"رش المياه" عليه؛ الأمر الذي فتح أبواب من الهجوم والانتقادات ضد اللاعب، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا التصرف بمثابة "قلة احترام" للمدير الفني لنادي الشباب.

ويبدو أن نادي الشباب حرص على الرد على الهجوم الذي يتعرض له عبدالرزاق حمدالله، بعد واقعة "رش المياه" المثيرة للجدل، وذلك بشكل غير مباشر؛ بنشره صورة وتعليق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس.

الشباب نشر صورة حمدالله مع تريم، على هامش الحصة التدريبية للفريق الأول، حيث ظهر الثنائي وهما يضحكان وفي قمة السعادة؛ مع تعليق: "مثل الأب والابن".

جدير بالذكر أن تريم تولى تدريب الشباب في ديسمبر الماضي، بعد رحيل المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا؛ ليقود الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع تحقيق انتصار مقابل هزيمة، في مباراتين بمسابقة دوري روشن السعودي - حتى الآن -.