هدف "يُدرس" وآخر ملغي وأرقام تاريخية .. عبد الرزاق حمد الله يُرهق الهلال في ديربي الشباب!

حمد الله ورط الهلال في طرد وجعل دفاعه يُعاني أمامه

على الرغم من تألقه وتقديمه لمباراة أكثر من رائعة، إلا أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، شارك في خسارة فريقه الشباب على يد الهلال، الذي عانى على يده طوال المباراة.

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وحقق الهلال الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وعلى الرغم من أن عودة حمد الله إلى الملاعب جاءت بعد غياب وأمام الهلال، إلا أنه قدم مباراة رائعة وكان أحد أبرز نجوم المباراة.

ونلقي الضوء على أبرز ما قدمه حمد الله أمام الهلال، في تلك المباراة القوية، التي جمعت بين الفريقين مساء السبت بدوري روشن..

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حمد الله .. هدفان أحدهما ملغي وإهدار فرصة محققة!

سجل حمد الله هدف الشباب الأول بالدقيقة 6 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة أرسلها زميله البرتغالي دانييل بودينسي، ليضعها النجم المغربي برأسه في مرمى ياسين بونو، بعد جملة فنية "تُدرس".

وأضاف حمد الله الهدف الثاني بالدقيقة 34 من عمر المباراة، ولكن تم إلغاء احتسابه، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وتسبب حمد الله في طرد النجم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الهلال، بعد مواجهته كلاعب أخير ومراوغته، ليتخطاه وينطلق ثم يقوم لاعب الزعيم بعرقلته ليُشهر الحكم له البطاقة الحمراء دون تردد.

وأهدر عبد الرزاق فرصة محققة للتهديف بالدقيقة 87 من زمن المباراة، كادت أن تجعل الشباب يخطف نقطة واحدة على أقل تقدير أمام الهلال، ولكنه سدد الكرة خارج الملعب، بعد انفراد بالحارس ياسين بونو.

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حمد الله يواصل كتابه اسمه بالتاريخ

سجل حمد الله في مرمى الهلال مع 3 فرق مختلفة في بطولة دوري روشن السعودي، ليصبح ثالث لاعب يحقق هذا الأمر، بعد مهند عسيري لاعب الأهلي السابق، وإلتون جوزيه لاعب الفتح السابق.

وعادل حمد الله جوزيه كأثر من سجل ضد الهلال بتاريخ دوري روشن، برصيد 6 أهداف، بعد محمد السهلاوي مهاجم النصر السابق برصيد 11 هدفًا، وعمر السومة لاعب الأهلي السابق برصيد 9 أهداف.

ماذا قدم حمد الله أمام الهلال؟

حصل حمد الله على تقييم 7.2، حيث سجل هدفًا، وسدد الكرة 4 مرات، منهم 2 على المرمى، وواحدة خارجه وواحدة تصدى لها الدفاع.

وأهدر عبد الرزاق فرصة محققة للتهديف، ولمس الكرة 44 مرة، ودقة تمريراته هي 93%، كما صنع فرصتين للتهديف لم يتم استغلالهما من جانب زملائه بالفريق.ووقع حمد الله في التسلل 3 مرات في المباراة، وحصل على خطأ واحد.