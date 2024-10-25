"للدفاع عن حقوق عبدالرزاق حمدالله!" .. الشباب يصعد أزمة هدف العروبة رسميًا

حمدالله تألق في مباراة العروبة والشباب..

انتفض نادي الشباب السعودي، للدفاع عن ما اسماه "حقوق" نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد مباراة العروبة.

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الشباب فاز (3-0) على مستضيفه العروبة، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات "الجولة الثامنة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. أعلن تركي الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الليث الشبابي، أن حكم المباراة دوّن الهدف الذي سجله حمدالله، في الدقيقة 64 من عمر مباراة الأمس، باسم حارس نادي العروبة بـ"الخطأ في مرماه".

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وكشف الغامدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن إدارة نادي الشباب قررت تصعيد الأزمة إلى الرابطة السعودية المحترفة؛ من أجل تصحيح قرار الحكم، وتدوين الهدف باسم المهاجم المغربي البالغ من العمر 33 سنة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مسؤولي نادي الشباب، يعتزمون مخاطبة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أيضًا، بخصوص نفس الأزمة؛ من منطلق المحافظة على حقوق لاعبيها.

عبدالرزاق حمدالله انضم إلى الشباب في صيف العام الحالي، قادمًا من "عملاق جدة" نادي الاتحاد؛ حيث خاض 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالهم 3 أهداف مع صناعة 2 آخرين؛ مع إمكانية ارتفاع رصيده إلى 4 أهداف، إذا تم تدوين هدفه في شباك العروبة، باسمه.