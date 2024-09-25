فيديو | تصرف غير متوقع ثم قبلة .. لقطة رائعة بين مارسيلو جروهي وعبدالرازق حمد الله

شاهد ما حدث بين حمد الله وجروهي

شهدت مباراة الشباب ضد الخلود في دور الـ32 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، لقطة رائعة جمعت بين النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

وقاد حمد الله الشباب لتحقيق الانتصار على الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل الليوث إلى دور الـ16 في البطولة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه حمد الله وهو يقوم بمساعدة جروهي في ارتداء الجوارب، خلال توقف المباراة لعلاج الحارس البرازيلي.

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وقام مارسيلو جروهي بشكر زميله حمد الله، وقام بتقبيله على رأسه، لشكره على ما قام به، في لقطة رائعة جمعت بينهما.

يُذكر أن حمد الله وجروهي كانا يلعبان في صفوف الاتحاد حتى الموسم الماضي، وذلك قبل رحيل جروهي لينتقل إلى الخلود، بينما يلعب عبد الرزاق مع الشباب.