هل يمر حمد الله بأزمة مع الشباب؟

لم يمر غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، مرور الكرام، حتى خرجت أصوات إعلامية تُشكك في غيابه نتيجة الإصابة، وسط تلميحات بوجود أزمة بين اللاعب والنادي.

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وانتقل حمد الله إلى صفوف الشباب، قادمًا من الاتحاد، وسط تأكيدات إعلامية بأن عقد الهداف المغربي لمدة موسمين، وغاب اللاعب عن 4 مباريات في دوري روشن، وشارك في مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة، أمام القادسية والتعاون، حيث سجل هدفًا أمام الأخير، كما تألق الهداف المغربي بشكل ملفت، في مباراة الخلود، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، ليقود فريقه للفوز (3-1).

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وقال الإعلامي الرياضي محمد الشهراني، عبر برنامج "ركلة حرة"، إن غياب حمد الله عن الشباب، فسره الناقدان عبد العزيز المريسل وبندر الرزيحان، بأنه لم يكن نتيجة الإصابة، فيما رد الإعلامي سليمان اللزام، المُقرب من البيت الشبابي، على هذا الأمر، نافيًا وجود أي أزمة لحمد الله مع إدارة شيخ الأندية.

وأوضح اللزام، أن غياب حمد الله عن الليوث نتيجة الإصابة فقط، متحدثًا عن أزمة النادي في عدم إدارة ملف الإعداد البدني بالطريقة المثلى، مستدلًا بما حدث مع الهداف المغربي، وأيضًا البرتغالي دانييل بودينسي، صفقة الشباب الجديدة، الذي لم يشارك في أية مباراة جراء الإصابة.

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وأضاف اللزام أن وجود حمد الله وبودينسي، وكذلك يانيك كاراسكو، سيساعد الشباب على اكتمال عناصره والتسجيل في شباك الخصوم، كما تحدث عن نموذج الهلال، الذي يتمتع باكتمال صفوفه، نتيجة اهتمامه بالعامل البدني بشكل مُلفت.

وجاءت عودة حمد الله لتدريبات الشباب، في إطار استعدادات الفريق لمباراة الديربي أمام النصر، يوم الجمعة المُقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.