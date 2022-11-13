غريب ثم المولد .. جراح الظفيري الوكيل الذي خسر معاركه بجدارة!

لكن ورطة ما بعدها ورطة وقع بها الوكيل الكويتي في غضون يومين فقط، هزت صورته بشكل كبير أمام الوسط الرياضي السعودي.

قد يخسر أحدهم الكثير في مسيرته لسوء اختيار وكيل له، وقد تتحول تمامًا دفة أحدهم أقل جدارة إلى رحلة مثيرة بفضل وعي وكيله، هذه باختصار أهمية الوكيل للاعب في عالم كرة القدم..

جراح الظفيري؛ وكيل اللاعبين الكويتي، الذي فرض اسمه بقوة في الدوري السعودي، من خلال الوكالة على أكثر من لاعب، ليسوا لاعبين صغار، إنما هم نجوم وإن كان منهم من هو لا يزال صغيرًا في السن.

لكن ورطة ما بعدها ورطة وقع بها الوكيل الكويتي في غضون يومين فقط، هزت صورته بشكل كبير أمام الوسط الرياضي السعودي.

في سبتمبر الماضي، خرج الظفيري معترفًا بأنه هو من حرض اللاعب عبد الرحمن غريب على الرحيل عن الأهلي بعد هبوطه لدوري يلو، رغم تمسك اللاعب بالراقي.

قالها الوكيل صراحةً: "غريب كان متمسكًا بالأهلي، بل كان يرغب في التجديد في منتصف الموسم الماضي، لكنني رفضت وقتها، وبعد هبوط الراقي، استغرق الأمر مني أسبوعين، كي أقنعه بالرحيل، أنا من أقنعه بالرحيل، وهذا هو الواقع".

أنا اللي أقنعته بالرحيل..

جراح الظفيري يكشف كواليس رحيل #عبدالرحمن_غريب عن النادي الأهلي بعد هبوط الفريق#كورة_روتانا pic.twitter.com/26FZJPTaxY — برنامج كورة (@korarotana) September 20, 2022

اعتراف من الظفيري بتحريض اللاعب على ناديه، مؤكد أضر بسمعته كثيرًا بين الأندية، وإن كان رفض تسمية ما فعله تحريضًا، بل احتراف، من أجل الحفاظ على مكان موكله في منتخب بلاده، فهل حافظ عليه؟

غريب على رأس قائمة المستبعدين من قائمة الأخضر في كأس العالم قطر 2022، بل أنه لم ينضم للمنتخب السعودي قط منذ رحيله عن الأهلي، وفي المقابل، انضم ثنائي الراقي هيثم عسيري ومحمد الربيعي، لقائمة المونديال!

شماتة غير متناهية في غريب والظفيري من قبل جمهور الراقي منذ الجمعة الماضي؛ وقت إعلان القائمة، لا يمكن أن نلوم جمهور الفريق الجداوي عليها.

مؤكد ما حدث قدر لا دخل لأحد به، لكن جرأة الظفيري في تصريحاته حول هذا الشأن، هي الخطوة التي لم تكن محسوبة من الأساس، وهي الخطأ الذي لم يكن ليقع به وكيل لاعبين بحجم جراح الظفيري!

لكن دعنا من عبد الرحمن غريب وقصته، ولننتقل لورطة أخرى هزت صورة الظفيري من جديد بعد الورطة الأول بـ24 ساعة فقط..

في أغسطس الماضي، الظفيري خرج معلنًا انتصار موكله فهد المولد في قضية المنشطات، ورفع الإيقاف عنه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وما هم إلا شهرين فقط وأعلنت للجنة الدولية للرقابة على المنشطات "وادا" تقديم استئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، رافضة رفع الإيقاف عن الفهد الأسمر.

لم تكن المشكلة هنا، إنما المشكلة هي تصريحات الظفيري، التي أكد خلالها أن إجراء وادا هو مجرد إجراء روتيني، لا دخل للاعب به، إنما هو أمر يخص المحامي وإنهاء الإجراءات، ولن يعيق مشاركة اللاعب في كأس العالم قطر 2022.

وصلنا خطاب من محكمة الكاس يفيد بأستئناف الوادا (لجنة مكافحة المنشطات الدولية ) بخصوص قرار مركز التحكيم بتخفيض عقوبة موكلنا اللاعب فهد المولد وهذا اجراء روتيني و متوقع وسيقوم محامي الاعب باستكمال الاجراءات القانونية حيث من المتوقع تشكيل الهيئة التحكيمية خلال الاسابيع القادمة. — جراح الظفيري🇸🇦 (@drjaara7) October 20, 2022

فكانت المفاجأة اليوم الأحد، بإعلان المنتخب السعودي استبعاد فهد من المشاركة في مونديال قطر، بعد الاطلاع على مستجدات استئناف وادا!

ربما هو جهل من الظفيري بالقوانين أو ربما هو تضليل للرأي العام بتصريحاته ومحاولة "الشوشرة" على قضية موكله، لكن المؤكد أن الأمر جعل الوكيل يخسر معركة جديدة مع الجمهور السعودي.

وبعد أن تشمت الجمهور الأهلاوي في الظفيري طوال الأمس، اليوم ينضم لهم الاتحاديون، الذين رفضوا تصريحاته حول إدارة النادي عقب رحيل المولد عن العميد في الصيف الماضي، والخاسر الأول، ليس غريب أو فهد، إنما هو اسم جراح الظفيري.