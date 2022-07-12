عائلته لم تكن بالمنزل.. تحقيقات الشرطة تثير الشكوك وتنسف رواية ستيرلينج!

تطورات جديدة في ملف نجم إنجلترا

تطور جديد فيما يتعلق باقتحام منزل نجم المنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلينج الذي اضطره لمغادرة معسكر الأسود الثلاثة في قطر والعودة إلى إنجلترا.

وخشي ستيرلينج على سلامة عائلته لذلك اضطر للعودة وترك معسكر الأسود بإذن من المدرب جاريث ساوثجيت، فيما أفادت تقارير أخرى بأن ستيرلينج يدرس عدم العودة إلى معسكر منتخب بلاده في قطر، حتى يطمئن بالكامل على سلامة عائلته.

لكن شرطة "سيري" حيث يقيم ستيرلينج كشفت تداعيات جديدة من الحادث، حيث إن تحقيقات الشرطة نفت الإفادات الأولية حول الحادث بشأن وجود عائلة ستيرلينج وممثليه الماليين.

هذا الأمر دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى عدم اعتماد أي رواية حول الحادث، وفقًا لموقع "دايلي ميل" البريطاني الشهير.

عدم وجود عائلة ستيرلينج داخل المنزل أثناء الاقتحام سيخرق الرواية بأكملها، وسيدفع الاتحاد والمدرب ساوثجيت إلى التساؤل حول طبيعة الأسباب التي دفعت ستيرلينج إلى ترك المعسكر والعودة لإنجلترا، ولكن لابد من الانتظار لحين صدور نتائج أكثر دقة للتحقيقات الشرطية.