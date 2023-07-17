عائلة نجم بالميراس عن عرض النصر: جوستافو جوميس انتظر هذه اللحظة كثيرًا!

الليلة الحسم بحسب تصريحات شقيقة جوستافو جوميس..

كشفت عائلة الأوروجوياني جوستافو جوميس؛ مدافع بالميراس البرازيلي، النقاب عن عرض النصر السعودي، للظفر بخدمات نجلها، معترفة برغبته في تمثيل العالمي في الموسم المقبل.

التقارير الصحيفة تتحدث عن رفض النادي البرازيلي التفريط في خدمات الأوروجوياني، لكن أسرته تأمل في إطلاق سراحه.

ماريلا جوميس؛ شقيقة اللاعب، قالت خلال تصريحاتها لـ"Fútbol a lo Grande": "النصر مهتم بضم جوستافو، نحن نعلم مدى حب أهل بالميراس له، ولا أريد أن أطلق أخبارًا غير صحيحة، لكن الليلة سنجتمع مع مسؤولي بالميراس للحديث حول العرض السعودي".

وأضافت: "ننتظر بشرى سارة إذ سمحوا له بالرحيل".

من جانبها، تحدثت جلوريا بورتيلو؛ والدة جوستافو، هي الأخرى عن العرض العالمي، معربة عن رغبتها في عدم مغادرته للبرازيل..

"كل شيء سيتحدد الليلة سواء انتقاله للسعودية أم لا، لكن إذا كان الأمر بيدي، فأنا لا أريده أن يغادر إلا أن جوستافو أخبرني أن كل لاعب ينتظر دائمًا هذه اللحظات".

يذكر أن جوستافو جوميس مرتبط بعقد مع بالميراس يمتد عام 2026م، وخاض معه في موسم 2023-2024م، 39 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.