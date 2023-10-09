عائلة زين الدين زيدان وكذب بيب جوارديولا .. الحرب تبدأ على تدريب يوفنتوس!

العديد من التصريحات غير المتوقعة عن تدريب يوفنتوس..

لا يمر نادي يوفنتوس بأفضل أحواله في الدوري الإيطالي تحت قيادة مدربه ماسيمليانو أليجري، مما قاد إلى العديد من التكهنات بشأن احتمالية رحيله ووجود العديد من المرشحين لخلافته.

وبينما خرجت العديد من التقارير التي أكدت أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي كان قريبًا من تدريب يوفنتوس في 2019، إلا أن مدرب برشلونة السابق نفى الفكرة تمامًا.

وتحدث جوارديولا كضيف في حفل أقيم في صالة "Palazzetto dello Sport" بإيطاليا عن اقترابه من تدريب يوفنتوس 2019 وقال: "لم يقتربوا مني أبدًا".

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وأضاف عما إذا كان من الممكن أن يقبل بالمهمة في المستقبل: "أنا أحب إيطاليا حقًا، وغالبًا ما آتى إلى هنا في عطلة، لكن هل سأدرب يوفنتوس؟ لا أعرف".

وعن الأداء الذي يقدمه يوفنتوس تحت قيادة أليجري، قال جوارديولا: "هل تعتقدون أنه لا يريد الفوز، أليجري مقتنع بأنه قادر على الفوز بأفكاره، هو يريد الفوز، لم أعرف مدربًا لا يريد الفوز أو لاعبًا لا يريد اللعب بشكل جيد".

الرسائل الموجهة إلى يوفنتوس لم تقتصر على جوارديولا، حيث تحدث الفرنسي زين الدين زيدان نجم "البيانكونيري" السابق عن عائلته في النادي الإيطالي.

ومع استعداد يوفنتوس للاحتفال بالذكرى المئوية لتولي عائلة أنييلي رئاسة النادي، أطلق مدرب ريال مدريد السابق بعض الكلمات المعسولة تجاه "السيدة العجوز" حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

وقال زيدان: "أكن الكثير من المشاعر للنادي، كيف لا أفكر في المحامي الذي كان دائمًا بجاوي، ومكالماته الهاتفية عند الفجر بعد الفوز في المباريات، وظهوره في التدريبات"، في إشارة إلى جياني أنيللي رئيس "البيانكونيري" السابق.

وأضاف زيزو: "كان يوفي أكثر من مجرد عائلة، لقد كان المكان الذي تعلمت فيه حقًا ما تعنيه القدرة التنافسية كلاعب، وهذا أيضًا دفعني في حياتي كرجل وفي عائلتي".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 8 جولات من موسم 2023-2024، بعدما حصد 17 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر ونقطتين عن إنتر الوصيف.