فيديو | "عاهدناك منصفًا" .. مظاهرة حب من جمهور الأهلي لـ"تركي العجمة"

جمهور الأهلي لا ينسى من سانده في موسمه الشاق، وتركي العجمة أحد هؤلاء القلائل

shahid

حمل جمهور الأهلي السعودي عبارات الحب والثناء للإعلامي الرياضي تركي العجمة؛ مقدم برنامج "كورة روتانا"، وجاء اسمه ضمن أكثر المواضيع تداولًا في المملكة عبر "تويتر".

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الراقي يعيش فترة جيدة حاليًا بعد موسم شاق في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ حسم صعوده بشكل رسمي لدوري روشن في الموسم المقبل.

واحتفالًا بالعودة، ظهر العجمة في حلقة مساء أمس الخميس، من داخل مقر النادي الأهلي، مقدمًا حلقته الاستثنائية، في لفتة نالت تقديرًا كبيرًا من جماهير النادي الجداوي.

وبخلافات الجماهير الكثيرة التي كتب: "شكرًا تركي العجمة"، كتب أحدهم واصفًا إياه: "كلمات الشكر لا توفيكم حقكم أستاذ تركي وكل فريق العمل معك،تعودنا منكم الإنصاف قبل هبوط الأهلي والآن وأنتم في معقل الأهلي بعد صعودة،باسم كل أهلاوي لكم الشكر والتقدير والإمتنان على كل جهودكم ودعمكم الامحدود هذا هو الإعلام الذي يتمناه كل مشجع رياضي بعيداً عن الميول، لكم كل الحب".

جدير بالذكر أن الراقي يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على أقرب منافسيه، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

Shahid