"عانيت من مشكلة في صحتي العقلية!" .. ياسين بونو يفاجئ جماهير الهلال

اعتراف مثير من ياسين بونو..

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خرج النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، باعترافات مثيرة؛ بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر المحلي، أمس الخميس.

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بونو توّج مع الهلال، بلقب كأس السوبر السعودي؛ بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في المباراة النهائية.

وأكد الحارس المغربي في تصريحات لصحيفة "ماركا"، بعد التتويج بالسوبر، على أنه يعيش أوقاتًا سعيدة حاليًا؛ بعد معاناته الشديدة في نهاية الموسم الرياضي الماضي، عندما كان لاعبًا في صفوف نادي إشبيلية الإسباني.

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وقال بونو: "كنت أعاني من مشكلة في (صحتي العقلية).. واجهت العديد من الأزمات الشخصية والعائلية؛ لذلك كان من المستحيل البقاء مع إشبيلية".

وأشار ياسين بونو، إلى أنه أخبر إدارة النادي الإسباني، بأنه يحتاج إلى التغيير؛ حيث أن استمراره مع الفريق، كان يعني تقديم مستوى سيئ للغاية، في الموسم الرياضي الحالي.

وأضاف: "هذا هو الحب الحقيقي للكيان.. طلبت الرحيل من أجل مصلحة إشبيلية، الذي قدّم لي الكثير في مسيرتي الكروية".

جدير بالذكر أن بونو البالغ من العمر 33 سنة، لعب في صفوف إشبيلية، في الفترة من 2019 إلى 2023، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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