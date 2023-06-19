"عانيت لتقبله" .. جريزمان يكشف كواليس إحباطه بعد تنصيب مبابي قائدًا لفرنسا

جريزمان تعرض للظلم أم لا؟

اعترف أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا عدم تقبله بسهولة لقرار ديدييه ديشان مدرب المنتخب بتعيين كيليان مبابي كقائد لمنتخب الديوك بدلاً منه.

كان من المفترض أن يكون جريزمان المرشح الأوفر حظًا ليصبح قائدًا جديدًا لفرنسا بعد اعتزال هوجو لوريس في بداية العام، ولكن ديشان قرر منح شارة القيادة لنجم باريس سان جيرمان مبابي.

هذا القرار أثار استغراب جريزمان وتسبب في توتر مؤقت في غرفة الملابس، وحتى تم التلميح إلى أن مهاجم أتلتيكو مدريد قد يعتزل بعد هذا التجاهل، بينما أقر جريزمان بأنه كان أمرًا صعبًا له أن يتقبله، لكنه في النهاية قبل تفسيرات ديشان وانتهى الأمر.

وقال جريزمان للتليفزيون الفرنسي: "كان من الصعب قبوله، وكان أمرًا صعبًا عمري 32 عامًا، وعلى الرغم من أن لدي لياقة جيدة، إلا أنني أعلم أنني أقترب من نهاية مسيرتي، لذلك كان لدي صعوبة في تقبل هذا القرار لمدة يومين".

جريزمان غاب عن فوز فرنسا 3-0 على جبل طارق في تصفيات يورو 2024، حيث سجل مبابي هدفًا وارتدى شارة القيادة مرة أخرى، لكن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ليس لديه أي مشاعر سلبية تجاه زميله في الفريق، حيث أضاف: "أنا مع قائدنا مبابي لن أغير شيئًا، لأن تلك هي شخصيتي".

من المتوقع أن يعود جريزمان إلى التشكيلة الأساسية لفرنسا في مباراتهم القادمة أمام اليونان في تصفيات بطولة أوروبا اليوم الإثنين، حيث يحتل فريق ديشان حاليًا المركز الأول في المجموعة الثانية بعد حصوله على النقاط الكاملة من ثلاث مباريات أولى.