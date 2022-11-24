عانى من مرض ميسي .. طفل سعودي يبهر الجميع في كأس العالم

خطف القلوب والأنظار

يتحدث الإنجليزية بطلاقة وعانى من نفس حالة ليونيل ميسي، الإبهار السعودي مستمر في كأس العالم ولكن ليس من خلال المنتخب بل من أحد المشجعين الصغار.

مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، لطفل صغير وهو يتحدث مع أحد الإعلاميين من دولة بيرو ويحكي له تجربته بمونديال قطر 2022.

وقال المشجع الصغير في تصريحاته للإعلامي البيروفي:"أتمنى أن نتأهل إلى دور الـ16 من البطولة لأننا نريد تحقيق الرقم الأفضل لنا في تاريخ مسابقات كأس العالم، ونطمح أيضًا في تخطي أقصى مرحلة وصل لها أي منتخب عربي".

وأضاف:"عندما يأتي لنا الناس من بيرو والأرجنتين وأمريكا الجنوبية، نحب أن نقدم لهم ثقافتنا العربية بأفضل شكل ممكن، ونريدهم بأن يحظوا بأفضل أوقاتهم هنا ونحسن ضيافتهم لأن ثقافتنا الإسلامية علمتنا ذلك".

وتابع:"عمري 13 سنة لكن الناس يظنون أنني أصغر من ذلك، هل تعرف ميسي؟ لقد عانى من مشكلة في هرمونات النمو وعندما كنت أصغر سنًا عانيت من نفس المشكلة".

Dialog yang menghangatkan hati antara Reporter Peru dgn Anak asal Arab Saudi!



🎙 | Sang Bocah:



"Kami senang menerima orang-orang dari Peru, & Amerika Selatan. Kami meningkatkan keramahtamahan Anda karena agama kami mengajarkan hal itu kepada kami." 💚🫡

pic.twitter.com/Dul5ePwtx7 — Fakta Bola ⚽ (@FaktaSepakbola) November 24, 2022

ومن جانبه حرص المراسل البيروفي على التعبير عن إعجابه الشديد بذكاء الطفل وقدرته الفائقة على التعبير عن نفسه وإتقانه الشديد للغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن السعودية تلعب مباراتها القادمة ضد بولندا يوم السبت 26 نوفمبر، طمحًا في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 قبل اللعب ضد المكسيك بالجولة الأخيرة.