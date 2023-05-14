عام بعد أزمة إدريسا جاي .. نجوم العرب يقاطعون الدوري الفرنسي بسبب دعم المثلية

سارة عطية
Logan Costa Nantes Toulouse Coupe de France 29042023Getty
تولوز vs نانتتولوزنانتالدوري الفرنسي - ليج 1Z. Aboukhlalمصطفي محمد

أزمة في الدوري الفرنسي بسبب قضية دعم المثلية

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن خمسة لاعبين من فريق تولوز ومعهم لاعب نانت مصطفى محمد، يرفضون اللعب في مباراة اليوم ببطولة الدوري الفرنسي.

ويلتقى تولوز ضد نانت، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز مساء اليوم، ويأتي رفض اللاعبين المشاركة في المباراة بسبب ارتداء الأندية قمصاناً تحمل أرقاماً بألوان لدعم المثلية.

ويرفض عدد كبير من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الفرنسي هذا النهج، وتعرض السنغالي إدريسا جاي، لانتقادات عنيفة العام الماضي لرفضه ارتداء قميص قوس قزح وتم استدعاؤه لشرح موقفه.

ووفقًا لجريدة " la Dépêche” في نادي تولوز بالدوري الفرنسي تأخذ القضية بعدًا جديدًا، حيث طلب العديد من عناصر القوة في النادي عدم المشاركة في هذه المبادرة وهم " المغربي زكرياء أبوخلال، موسى ديارا، الجزائري فارس شايبي، سعيد هاموليتش، ولوجان كوستا"، وحاولت إدارة نادي تولوز إقناعهم بتغيير رأيهم، ليستجيب شايبي وكوستا لطلب الإدارة ويجلسون على مقاعد البدلاء.

ولنفس أسباب اللاعبين العرب رفض النجم المصري مصطفى محمد خوض مواجهة اليوم مع فريقه نانت وقرر البقاء في الفندق.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

651377 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
651377 الأصوات

اختيارات المحررين