عامه انتهى مع الأرجنتين؟ ليساندرو مارتينيز يغادر مواجهة إشبيلية بإصابة مقلقة

بكاء مارتينيز عقب خروجه مصابًا أمام إشبيلية

تعرض فريق مانشستر يونايتد لضربة قوية خلال مباراته ضد إشبيلية مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد إصابة لاعبه ليساندرو مارتينيز.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مباراة الذهاب بين الفريقين، في انتظار مباراة الإياب والتي ستحسم من المتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

ودخل اللاعب الأرجنتيني الدولي إلى أرض الملعب في وقت متأخر من الشوط الثاني على ملعب أولد ترافورد وشوهد مارتينيز وهو يمسك بقدمه أو أسفل ساقه وكان من الواضح أنه يتألم كثيرًا قبل استبداله.

وقام كل من الأرجنتيني ماركوس أكونا وجونزالو مونتيل بإخراج مارتينيز خارج الملعب حيث ظهر قلب الدفاع في حالة ذهول تمامًا عند مغادرته، وكان يبكي على دكة البدلاء قبل أن يبتعد عن الأنظار.

وتعرض مانشستر يونايتد لإصابات قوية للاعبيه في هذه المباراة حيث خرج رافائيل فاران بين الشوطين وحل محله هاري ماجواير ثم انضم مارتينيز إلى زميله في قلب الدفاع قبل أن يخرج مصابًا.

وانضم الثنائي إلى الهداف ماركوس راشفورد ضمن قائمة المصابين بينما سيغيب برونو فرنانديز، أيضًا عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف.

وتم سؤال إيريك تين هاج، عن الإصابات بعد المباراة وأجاب لقناة بي تي سبورت قائلًا: "لقد رأينا مارتينيز ولا يبدو الأمر جيدًا ولكن لا يزال يتعين علينا الانتظار ونرى الشيء نفسه مع فاران".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة إشبيلية في العودة يوم الخميس القادم في إسبانيا.