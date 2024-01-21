"عامله كامرأة" .. وليد الركراكي يكبح رغبة صحفي عاشق للمغرب بـ"تشبيه ساخر"

الصحفي وجه طلبه لمدرب المغرب وجاءه الرد على طريقة وليد الركراكي، ومعه علت الضحكات في قاعة المؤتمرات، فماذا حدث؟

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فاجأ صحفي مغربي، وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس، بطلبه خلال المؤتمر الصحفي له قبل مواجهة الكونغو في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

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أسود الأطلس يواجهون الفهود حاليًا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بحثًا عن التأهل للدور المقبل، إذ يتصدرون الترتيب بثلاث نقاط، فيما تحل الكونغو ثانيةً بنقطة وحيدة.

وخلال المؤتمر الخاص بالمباراة، طلب أحد الصحفيين من المدرب الوطني السماح له بحضور تدريبات المنتخب يوميًا، لكن جاءه الرد ساخرًا من الأخير، ما أسفر عن تعالي الضحكات في القاعة..

الركراكي رد قائلًا: "عندما تحب، إذا رأيت المرأة كل يوم، فالوضع لن يكون جيدًا، لكن إن ذهبت لرؤيتها كل يومين أو ثلاثة، ستسعد في كل مرة تراها بها".

يذكر أن المنتخب المغربي خلق حالة خاصة له مع الجماهير العربية بشكل عام بعدما وصل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ما دفع الكثيرين للسعي لمتابعة الأجواء التي خلقها الركراكي به عن قرب.

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