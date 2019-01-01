عامر شفيع: يجب أن تكون كل مباراة قادمة ببطولة

عامر شفيع يطالب اللاعبين والإدارة بالتركيز على القادم بعد الهزيمة أمام النصر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث الحارس الأردني عامر شفيع حارس مرمى نادي الفيحاء السعودي حول خسارة فريقه أمام نادي النصر مساء السبت.

وكان الفيحاء قد خسر من نادي النصر بنتيجة هدف مقابل لا شيء لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري السعودي.

وعقب المباراة، صرح عامر شفيع بإنه يأسف على الخسارة ولكنه في نفس الوقت يجب على الجميع النظر إلى الأمام وإلى المستقبل"

عامر شفيع – حارس #الفيحاء: قدمنا أداء جيد، والفريق كان على قدر المسؤولية، ويجب على الفريق أن يركزوا وتكون كل المباريات القادمة ببطولة .#النصر_الفيحاء pic.twitter.com/CZmuXUEfzr

— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وقال عامر: "لعبنا كثيرًا في منطقتنا وكان هذا خطأ، ولكن كرة القدم فيها العديد من الأخطاء، ويجب ألا ننسى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم"

وأضاف: "الوضع مقلق في الوقت الحالي، ولذلك علينا التركيز على المباريات القادمة ووضع الفريق من أجل الخروج من تلك الأزمة"

وحول ركلة الجزاء التي سكنت شباكه قال: "بنسبة 90% تكون ركلة الجزاء هدفًا في النهاية، لقد حاولت التركيز ولكنني ذهبت في الاتجاه المعاكس"

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يذكر أن نادي النصر بهذا الفوز كان قد حافظ على مركزه في الثاني على سلم الترتيب في بطولة الدوري برصيد 46 نقطة.