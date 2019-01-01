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كأس آسيا

عامر شفيع : نحترم منتخب فيتنام ولكننا واثقون من الفوز

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شفيع قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراتهم أمام المنتخب الفيتنامي والتي تقام غداً الأحد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد الحارس الدولي الأردني عامر شفيع على جاهزية منتخب بلاده الأردن لمواجهة منتخب فيتنام في دور الـ16 من منافسات كأس آسيا 2019.

شفيع قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراتهم أمام المنتخب الفيتنامي والتي تقام غداً الأحد، أن جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة.

وشدد شفيع الذي قدم مستوى فني أكثر من رائع خلال البطولة الحالية على امتلاكهم ثقة كبيرة من أجل تخطي عقبة المنتخب الفيتنامي.

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عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الأردني لم تهتز شباكه حتى الآن، ويعد الحارس الأكثر تصدياً للكرات في النسخة الحالية لكأس آسيا 2019.

شفيع أضاف : "نسعى لإسعاد الجماهير الأردنية، معنوياتنا مرتفعة، نحن واثقون من تخطي فيتنام والتأهل لربع النهائي، لكن علينا احترام الخصم".

وكان المنتخب الأردني قد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز على منتخبي أستراليا وسوريا والتعادل أمام فلسطين.

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