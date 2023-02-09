عالم موازٍ.. ميسي يحتفل بهدف زميله راموس

القلوب تتقلب وعدو الأمس قد يكون صديق اليوم؛ هذا ما ينطبق على حال ليونيل ميسي وسيرخيو راموس، فبعد عداوة لسنوات في إسبانيا باتا الآن بباريس أفضل أصدقاء، ما جعل الجمهور يشعر وكأنه بعالم موازٍ أو افتراضي.
واستمر عداء الأرجنتيني ميسي هداف برشلونة التاريخي مع سيرخيو راموس قائد إسبانيا وريال مدريد السابق، لسنوات وقت لعبهما لكبيري إسبانيا، لكنهما اجتمعا في باريس ليلعبا لسان جيرمان فتبدل الحال.
مباراة أمس الأربعاء بين مارسيليا وباريس سان جيرمان في الكأس شهدت خسارة فريق العاصمة الفرنسية 2-1. تقدم فريق مارسيليا قبل أن يتعادل راموس لباريس من رأسية.
التعليق على خسارة باريس وفوز مارسليا تزامن معه ضجة كبيرة عن احتفال ميسي؛ فمن كان يصدق يومًا احتفال ليو بهذا الشكل وفرحته بهدف لراموس؟
فيما علق آخرون على ما شاهدوه بأنهم يعيشون بعالم موازٍ وما يحدث ليس حقيقة.
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