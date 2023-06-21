"عالم غريب للغاية" .. كيف تحولت وجهة نجولو كانتي من النصر إلى الاتحاد؟

الفرنسي لحق بمواطنه كريم بنزيما في الاتحاد، ليوجه صفعة للنصر وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو

في صيف 2021م، خطف النصر صفقة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر من الاتحاد، وفي صيف 2023م جاء الرد الاتحادي أكثر قسوة، إذ خطف صفقة عالمية من العالمي.

النادي الجداوي أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

الصحفي جيمس بينج؛ مراسل قناة " CBS" الأمريكية، علق بعبارة "عالم غريب للغاية" على هذه الصفقة، كاشفًا كواليس خطف النادي الجداوي للصفقة من منافسه العاصمي.

وأوضح جيمس أن النصر دخل في مفاوضات مع كانتي أولًا، واحتاج لعدة شهور لإقناعه بالرحيل عن الدوري الإنجليزي، لكن بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الرباعي الكبير في السعودية، تم تحويل الصفقة بشكل مفاجئ للاتحاد بكل سهولة.

صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على نسبة 75% من ملكية كل من الاتحاد، النصر، الهلال والأهلي، في الخامس من يونيو الجاري، ليتم خصخصة الرباعي السعودي الكبير بشكل رسمي، وبداية عهد جديد من الإدارة والتعاقدات.

يذكر أن العميد تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في مطلع الشهر الجاري قبل أن يضم كانتي، فيما ينتظر النصر دوره في صفقات الصيف الجاري، بعدما كان قد افتتح الصفقات العالمية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي.