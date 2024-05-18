عودة لعالم الرياضة .. خطوة جادة من داني ألفيش لغسل سمعته بعد قضية الاغتصاب

البرازيلي يبدأ رحلته ب30 ألف يورو

بدأ داني ألفيش، لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، رحلته لتصحيح مساره بعد خروجه من السجن مؤخرًا، في أعقاب أزمة تورطه بقضية اغتصاب.

واتُّهم ألفيش (40 عامًا) باغتصاب امرأة في ملهى ليلي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فبراير الماضي، قبل أن يصدر قرار بالإفراج المشروط عنه بعد دفع كفالة مليون يورو للخروج من محبسه، في حين يواصل إجراءات الاستئناف (على حكم السجن).

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدافع البرازيلي دشن شركة جديدة تسمىOQP Sport & Management وهي مخصصة لإدارة حقوق الصور والمشورة وتمثيل الرياضيين.

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وأشارت إلى أن ألفيش أسس هذه الشركة الجديدة الشهر الماضي، وفعل ذلك برأس مال قدره 30 ألف يورو وبصفته مديرًا وشريكًا وحيدًا في مخططها التنظيمي.

وكان ألفيش لديه بالفعل شراكات أخرى مع زوجته الأولى، دينورا سانتا، التي لا تربطه بها علاقة جيدة الآن بعد أن شعرت بالاستغلال، وكذلك أطفاله، عندما أوصى المحامي الجنائي الأول لداني، بالانتقال إلى برشلونة حتى يتمكن الصغار من الدراسة وبالتالي يتمكنون من إثبات جذور لاعب كرة القدم لطلب الإفراج المؤقت.

وأوضحت "آس" أن داني ألفيش شرع في هذا الاستثمار بعد أن استعاد علاقته بزوجته الثانية، عارضة الأزياء جوانا سانز، التي انهارت معها العلاقة بعد دخوله السجن، والآن جاء دوره لمحاولة تنظيف سمعته الاقتصادية، لذلك قام اللاعب بتأسيس شركة جديدة.