عاشق برشلونة .. فليك يطالب بخطف جوهرة ليفركوزن من أنياب ريال مدريد!

هل يحقق النجم الشاب حلمه العام القادم؟

قرر نادي برشلونة الإسباني، توجيه أنظاره نحو فلوريان فيرتس صانع ألعاب باير ليفركوزن، من أجل تدعيم صفوف الفريق ولكن ليس هذا الصيف.

فيرتس يعيش مرحلة مميزة مع ليفركوزن، ويعتبر أحد اللاعبين المفضلين للمدرب تشابي ألونسو، وساهم في حصول الفريق على ثنائية الدوري الألماني والكأس المحلي الموسم الماضي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن ألونسو ليس الوحيد الذي يعتبر فيرتس من المفضلين له، بل هناك أيضًا هانز فليك المدرب الجديد لبرشلونة، والذي يسير على نفس نهج إدارة النادي التي تتابع اللاعب منذ فترة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فكرة انتقال فيرتس إلى برشلونة هذا الصيف تبدو صعبة للغاية، لأن اللاعب أبدى رغبته الصريحة في البقاء، رغم الاهتمام القوي من كبار أوروبا بضمه وعلى رأسهم ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك ليس معجبًا بالنجم الشاب بسبب ما قدمه في الموسم المنصرم فقط، بل وفقًا لمتابعته له منذ فترة طويلة للغاية هو وزميله المدافع إدموند تابسوبا، لذلك سيبذل برشلونة كل ما لديه من جهد لتوفير الأموال اللازمة لضمه العام القادم.

وسيحاول النادي الكتالوني استغلال عشق اللاعب لبرشلونة منذ الصغر، حيث أعرب أكثر من مرة عن تشجيعه للنفريق بمراحل الطفولة، لذلك إمكانية تحقيق حلمه ستكون من أهم الأوراق التي سيعتمد عليها ديكو المدير الرياضي للبرسا.

ولكن هناك مشكلة تواجه الصفقة المحتملة بضم الدولي الألماني، حتى لو توافرت الأموال، وهي إمكانية انتقال تشابي ألونسو إلى ريال مدريد الصيف القادم في حالة رحيل كارلو أنشيلوتي، وهي الخطوة التي قد تقلب الطاولة تمامًا وتنقل اللاعب من كتالونيا إلى سانتياجو برنابيو، بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع المدرب الإسباني بلاعبه الشاب.

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 سنة نجح في تسجيل 18 هدفًا وقام بصناعة 20 في 49 مباراة مع ليفركوزن خلال موسم 2023/2024 بكل البطولات.