"عار عليك!" .. الجمهور يهاجم محمد صلاح بعد رسالته لروي فيتوريا

فيتوريا تمت إقالته من منتخب مصر وحسام حسن خليفته، فماذا قال له محمد صلاح؟

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حرص محمد صلاح؛ قائد منتخب مصر ومحترف ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة للبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني المقال من تدريب الفراعنة.

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البرتغالي تمت إقالته مؤخرًا من منصب المدير الفني للفراعنة، على إثر وداع كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من دور الـ16 بالهزيمة أمام الكونغو في ركلات الترجيح.

من جانبه، كتب له صلاح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "شكرًا على كل شيء أيها المدرب، أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

لكن تلك الرسالة لم تسلم من انتقادات الجماهير، فالكثيرون اتهموا مو بأنه متورط في هذه النهاية لفيتوريا، فكتب له أحدهم: "لقد خذلته، أنت لست مخلصًا لمصر، بل تعطي الأولوية لليفربول أكثر"، فيما علق آخر: "أنت من خذله، لن يتمكن من نسيان هذا سريعًا"، قبل أن يضيف آخر: "لقد كنت سببًا في إقالته، يا له من عار".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم الثلاثاء، تعيين المدرب الوطني حسام حسن خلفًا لفيتوريا.

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