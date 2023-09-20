فيديو | عارضة أزياء تورط البليهي .. نجم الهلال يرد على أزمة قميص آيشواريا راي الإيرانية

ماذا قال علي البليهي بعد صورته مع عارضة الأزياء الإيرانية؟

SHAHID

أثار علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد انتشار صورة له مع عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري.

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وانتشرت صورة للبليهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدي قميص نادي الهلال "موقع شخصيًا منه" إلى مهلاقا؛ ما جعله يتعرض لهجومٍ عنيف، من قطاع جماهيري كبير.

وعن ذلك يقول البليهي خلال ظهوره في مقطع فيديو: "والله ما بعرف من أين جاء هذا القميص.. قسمًا بالله ما بعرف".

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ومن ناحيته.. كشف أحد الأشخاص - كان يتواجد مع مدافع الهلال في المقطع -، عن أن اللاعب بريء، من إحضار هذا القميص معه؛ لإهدائه إلى عارضة الأزياء.

وأضاف: "أنا أعرف الحقيقة كاملة.. شخص ما جاء إلى البليهي - لم يكشف عن اسمه -، وأعطاه كيسًا بداخله هذا القميص".

جدير بالذكر أن العارضة مهلاقا جابري، الملقبة بـ"آيشواريا راي الإيرانية" - نظرًا للشبه الكبير بينها وبين الممثلة الهندية المشهورة -، قامت بزيارة المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

SHAHID