في ليلة عاد بها نواف العقيدي بعد غياب .. انقلاب كبير على لويس كاسترو ومطالب بإقالته

يبدو أن أحدهم مغضوب عليه حتى قبل بداية الموسم الجديد!

انقلاب كبير يعيشه الوسط النصراوي حاليًا على البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للفريق، خلال معسكر الإعداد للموسم المقبل 2024-2025.

العالمي أمس الأربعاء، خاض رابع مبارياته الودية بالمعسكر أمام بورتيمونينسي البرتغالي، والتي خسرها بهدف نظيف.

وشهدت المباراة مشاركة نواف العقيدي؛ الحارس العائد من الإيقاف لخمسة أشهر بتهمة التمرد على المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2023، إذ دفع به كاسترو لمدة 34 دقيقة فقط، قبل أن يخرجه ويدفع براغد النجار بدلًا منه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بعيدًا عن العقيدي، الجمهور يرى أن فريقه قدم مباراة ضعيفة، رغم أنها رابع الوديات بعد التعادل من قبل أمام لوليتانو (1-1)، ثم الفوز أمام ماريتيمو (1-0)، فالتعادل أمام فارينزي (1-1)، ونال الجانب البدني للاعبين تحديدًا النصيب الأكبر من الاستياء.

على خلفية هذا الاستياء، جاء وسم "كاسترو يعبث بالنصر" ضمن المواضيع الأكثر تداولًا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي..

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد المعترضين موجهًا رسالته لإبراهيم المهيدب رئيس النادي: "اذا منت قادر تدير النادي ومسير من غيرك فأرحل ،إتق الله في أكبر جمهور في الشرق الأوسط تضيمهم بهذا المتدرب وأشباه لاعبين والله العظيم جمهور النصر مايرحمك انت وإدارتك لابد اتخاذ قرارات عاجله ،ياخي يكفينا ضيم سنوات عجاف والله حرام الي يصير في النصر"، فيما علق آخر: "أقسم بالله شكل فريقنا مضحك معاه، تكاتفوا وطلعوه ترند لعل أحد يلتفت لنا وينقذ موسمنا من السباك قبل بدايته"، قبل أن يعلق ثالث: "لن تذهبوا بعيدا مع هذا المدرب ولن تحققوا شيء رجاءً لحد يقول عني متشائم ما نكتبه نراه في الواقع من شاهد الوديات يعرف جيداً ما كتبته … اني لكم من الناصحين طالبوا برحيله".

يذكر أن كاسترو مرتبط بعقد مع العالمي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقاعد الفريق الموسم الماضي للخروج بصفر بطولات رسمية، وتوج بالبطولة العربية الودية فقط.