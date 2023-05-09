عاد من أجل زملائه.. مفاجأة اللحظات الأخيرة لريال مدريد قبل مباراة مانشستر سيتي

هل تكتمل معجزة الملكي؟

تلقى ريال مدريد مفاجأة سارة في اللحظات الأخيرة قبل إعلان قائمته لمباراة مانشستر سيتي، هذه المفاجأة تتمثل في وجود أحد لاعبيه المهمين هذا الموسم في القائمة رغم إصابته في الفترة الماضية.

هذا اللاعب هو داني سيبايوس، الذي كان له الفضل في لحظات هامة هذا الموسم ودعم تشكيلة كارلو أنشيلوتي ومنحها مزيدًا من العمق والحلول.

قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي شهدت وجودًا مفاجئًا لسيبايوس رغم الإصابة، لتتم الإشارة إلى أسباب وجوده بعد ذلك.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" تؤكد أن سيبايوس حريص على الوجود مع زملائه في تلك المباراة ولو على سبيل الدعم فقط، حتى لو لم يكن أنشيلوتي متوجهًا لمنحه أي دقائق في هذه المعركة الكروية الهامة.