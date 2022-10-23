عاد لصناعة التاريخ .. جريزمان ثالث الهدافين في تاريخ أتلتيكو مدريد

أنطوان جريزمان سجل ثنائية في مرمى ريال بيتيس، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين لنادي أتلتيكو مدريد.

أصبح الفرنسي أنطوان جريزمان ثالث الهدافين التاريخيين لنادي أتلتيكو مدريد، وذلك بعدما قاد "الروخيبلانكوس" إلى الفوز على ريال بيتيس في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد حقق فوزًا هامًا خارج أرضه على ريال بيتيس بنتيجة 2-1، وتكفل جريزمان بتسجيل هدفي "الروخيبلانكوس" في المباراة.

جريزمان تفوق أخيرًا على فرانشيسكو كامبوس أحد النجوم التاريخيين لنادي أتلتيكو مدريد، والذي سجل 146 هدفًا في تاريخ مشاركاته مع فريق العاصمة الإسبانية.

ونشر أتلتيكو مدريد تغريدة ليقدم التهنئة إلى جريزمان على الإنجاز الذي حققه مع النادي، وجاء في التغريدة: "أنطوان جريزمان يصبح ثالث هداف في تاريخ أتلتيكو بعد الثنائية في إشبيلية"، في إشارة إلى أن ريال بيتيس من إقليم إشبيلية.

ويعد لويس أراجونيس الهداف التاريخي لنادي أتلتيكو مدريد برصيد 172 هدفًا، ويليه أدريان إسكوديرو بإجمالي 169 هدفًا، ثم جريزمان الذي سجل 147 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف على كامبوس.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تمكن من شراء عقد جريزمان من برشلونة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أزمة بند عقد الإعارة الشهيرة، حيث اشترك الفرنسي الدولي في آخر نصف ساعة فقط في المباريات خلال موسم 2022-23، حتى لا يدفع "الروخيبلانكوس" 40 مليون يورو لشراء جريزمان من برشلونة.