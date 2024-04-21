احذر يا رونالدو!

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بعد فترة تأهيل في مدينة بلجراد، قرر الهداف الصربي ألكساندر ميتروفيتش، تلبية نداء الهلال، بالعودة لقيادة الهجوم، بعد غيابه عن روزنامة مباريات الزعيم خلال شهر أبريل.

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المهاجم الصربي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، أجبرته على مغادرة مباراة الشباب على نقالة طبية، في لقاء الجولة 25، ليغيب عن 5 مباريات للهلال، أمام الأخدود والخليج في دوري روشن السعودي، والنصر والاتحاد في كأس الدرعية للسوبر السعودي، ومباراة العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ووصل ميتروفيتش إلى الرياض، مساء اليوم، وسيواصل برنامجه التأهيلي؛ بعد وقوف الطبيب خوان خيمينيز على حالته الصحية، بعد إجراء برنامج علاجي مكثف في منزله بصربيا، حيث أفاد الصربي بأنه كان يجري تدريباته التأهيلية من الثامنة صباحًا إلى الرابعة أو الخامسة مساءً.

وأجرى الهلال مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء المقبل، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وسط متابعة رئيس شركة الهلال، فهد بن نافل؛ حيث طبق المدير الفني جورج جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، كما شهد المران عودة ناصر الدوسري للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويغيب ميتروفيتش عن مباراة الإياب أمام العين، فيما أكد اللاعب أنه يأمل في العودة للملاعب خلال 7 أو 8 أيام، ليقترب المهاجم الصربي من المشاركة في مباراة الاتحاد، المقررة في 30 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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واستغل قائد النصر، كريستيانو رونالدو، غياب ميتروفيتش، ليوسع فارق الصدارة في سباق هدافي دوري روشن السعودي، حيث جاء رونالدو في الصدارة بـ29 هدفًا، بينما يأتي ميتروفيتش وصيفًا بـ22 هدفًا.

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