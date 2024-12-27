عاد إلى "الخائنة".. لامين يامال في الإمارات برفقة أليكس باديا!

النجم الإسباني يستمتع بإجازته وسط العديد من التكهنات

يستمتع نجم برشلونة لامين يامال ببضعة أيام من الإجازة في الإمارات، وقد ظهر النجم الشاب في بعض الصور محاطًا بالحيوانات، وتناول الطعام في مطعم "نصرت" الشهير.

لكن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بمقطع فيديو لنجم برشلونة، وهو يتشارك سيارة في أحد دور الملاهي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، برفقة أليكس باديا، الفتاة التي رافقته خلال بطولة أوروبا الصيف الماضي.

وقد تفجرت العلاقة بينهما في أغسطس بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه باديا بوضع حميم مع شاب. وقد تسببت هذه الصور في ضجة كبيرة بسبب الخيانة المحتملة من باديا ليامال، ومنذ ذلك الحين لم تتم رؤيتهما معًا حتى ظهورهما في أبو ظبي.

وفقًا لصحيفة "سبورت" فمن غير المعلوم ما إذا كان قد أعطيا بعضهما البعض فرصة أخرى أم أنهما أرادا فقط قضاء بعض الوقت معًا.

على كل حال، لا يزال لامين يامال يتعافى من إصابة في عقب القدم، تعرض لها في مباراة برشلونة وليجانيس التي انتهت بفوز الأخير 1-0، ومن غير المستبعد رؤيته في كأس السوبر الإسباني.