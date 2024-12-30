بعد تقليل رونالدو من الدوري الفرنسي..

وجه عادل رامي، مدافع منتخب فرنسا السابق، رسالة قاسية إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، تحمل طابع السخرية من أندية الدوري السعودي، ردًا على تقليل الأخير من المسابقة في بلاد الشانزليزيه.

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وقال رونالدو، خلال حضوره حفل جوائز "جلوب سوكر" لتسلم جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، إن الدوري السعودي أفضل من نظيره الفرنسي؛ موضحًا أن الأخير لم يعد فيه سوى فريق واحد، وهو باريس سان جيرمان، فيما اختفت بقية الأندية، كما أضاف "حاولوا أن تأتوا إلى السعودية، وتركضوا في درجة حرارة تتراوح بين 37 و40".

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ورد رامي على تصريحات قائد النصر، عبر قناته على Twitch، قائلًا "ما يقوله رونالدو هراء، أنا معجب به، ولكنه ارتكب خطأ، وليس لأنه كان يتمتع بمسيرة جنونية، أن كل ما يقوله حقيقي، تريدون مني أن أريكم صورًا للمدافعين في السعودية".

وأضاف مدافع ليل وميلان الأسبق، "أعتقد أن ما يفعله حيلة إعلامية. حاول اللعب ضد موناكو أو ليل أو مارسيليا، اذهب مع فريقك الصغير وواجه بريست، تعالَ إلى فرنسا وأنت تعاني من زيادة الوزن، وسنرى كم ستصمد، لدينا مدافعون، إنهم آلات، ضعوه في الدوري الفرنسي لمدة عامين، سيتم أكله".

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ولعب عادل رامي في صفوف عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها ليل ومارسيليا الفرنسيين، وفالنسيا وإشبيلية الإسبانيين، وميلان الإيطالي، كما مثّل منتخب فرنسا في 36 مباراة رسمية، وتوج مع الديوك بلقب كأس العالم "فيفا روسيا 2018".