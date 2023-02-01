عادل إنجاز ميسي ورونالدو وبيل .. حسين الشحات يدخل تاريخ مونديال الأندية

نجح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في تسجيل هدف تقدم فريق النادي الأهلي، أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، في المباراة التي جمعت بينهما بافتتاحية كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب.
وانتصر الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مباريات مونديال الأندية، ليتأهل إلى ربع النهائي، ويواجه فريق سياتل الأمريكي.
الشحات سجل هدفًا في الدقيقة 45 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك مرمى أوكلاند سيتي.
وبذلك يرفع الشحات رصيده التهديفي في تاريخ كأس العالم إلى 3 أهداف، حيث سجل هدفين بقميص الأهلي، وهدف واحد بقميص فريقه السابق العين الإماراتي.
وأصبح الشحات متساويًا مع الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل، بعدما سجل أهدافًا في 3 نسخ مختلفة.
كما نجح الشحات في التسجيل بقميص فريقين مختلفين في مونديال الأندية، مثل البرازيلي رونالدينيو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
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