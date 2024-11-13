عادة لا تنقطع.. برشلونة يعلن إصابة نجم هجومه ويحدد مدة غيابه!

معاناة جديدة يواجهها المدرب الألماني هانز فليك

إصابة جديدة تضرب لاعبًا معتادًا عليها في الآونة الأخيرة داخل برشلونة، وهو الإسباني الدولي أنسو فاتي الذي لا يمر بأفضل فتراته في عالم كرة القدم بشكل عام.

وقد أعلن برشلونة تفاصيل إصابة فاتي، ومدة غيابه، رغم أنه خاض مباراته الأخيرة ضد ريال سوسييداد مع برشلونة دون أن يعاني من أي إصابات خلالها.

وأتى بيان برشلونة الطبي كالآتي: "تعرض أنسو فاتي لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية بفخذه الأيمن خلال التدريبات يوم الأربعاء. سيغيب لمدة أربعة أسابيع تقريبًا".

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تأتي هذه الإصابة لتضاف إلى قائمة متاعب هانز فليك، الذي يعاني لاعبوه من الإرهاق ولا يزال ينتظر عودة الرباعي إريك جارسيا، فيران توريس، أندرياس كريستنسن، ورونالد أراوخو.

وكان فاتي نفسه أحد اللاعبين الذين دخل برشلونة الموسم دون الحصول على خدماتهم بداعي الإصابة، ومنذ عودته لم يسجل أي هف وينتظر افتتاحية شريطه التهديفي رفقة البلوجرانا بعد العودة من الإعارة التي كان قد قضاها لمدة موسم في برايتون الإنجليزي.