"العقول العظيمة لديها نفس الفكر" .. عادة فريدة تجمع بين أليشا ليمان وكريستيانو رونالدو بـ"أطراف الأصابع"!

ماذا فعلت "ملكة جمال الملاعب"؟

كعادتها، تحرص أليشا ليمان، لاعبة يوفنتوس ومنتخب سويسرا، على خطف أنظار الجماهير، لكن هذه المرة قامت بتصرف ربطها كثيرًا بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

واعتاد مشجعو كرة القدم على مشهد وقوف رونالدو على أطراف أصابعه أثناء التقاط صورة جماعية للفريق قبل انطلاق المباراة منذ عدة سنوات، وهو ما تحاكيه نجمة يوفنتوس قبل إحدى المباريات الدولية.

الحساب الرسمي لمنتخب سويسرا للسيدات على منصة "إنستجرام"، هو من لاحظ أوجه التشابه في الوقفة بين أليشا ليمان والدون، حيث نشر صورة للاعبة أثناء وقفتها وأسفلها أخرى لنجم النصر في نفس الوضع، مع تعليق: "العقول العظيمة تفكر على نحو مماثل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تشارك ليمان في المباراة الأخيرة لسويسرا في عام 2024، عندما خسرت (1-0) أمام إنجلترا في مباراة ودية دولية الأسبوع الماضي، كذلك فشلت في دخول التشكيلة الأساسية ليوفنتوس أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا للسيدات.

يذكر أن ليمان لديها علاقة عاطفية مع النجم البرازيلي دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس، حيث انتقلت معه إلى البيانكونيري في نفس التوقيت بالميركاتو الصيفي الماضي.