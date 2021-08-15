عاجل.. وفاة أسطورة الكرة الألمانية جيرد مولر

رحيل جيرد مولر عن عالمنا

رحل أسطورة الكرة الألمانية، جيرد مولر، عن عالمنا في وقت مبكر من صباح اليوم، الأحد، عن عمر ناهز 75 عامًا.

ونعى نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر موقعه الإلكتروني، وفاة مولر أسطورة الفريق الذي لعب لهم 607 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلًا 565 هدفًا.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75. — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 15, 2021

ويعد مولر أحد أساطير بايرن والكرة الألمانية والعالمية بشكل عام، ولا يزال الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بواسطة لاعب واحد في تاريخ الدوري الألماني مسجلًا باسمه (365 هدفًا).

بدأت مسيرة مولر الكروية في عام 1963 وانتهت في 1981، لعب خلالها مع ثلاثة أندية وهي نوردلينجن، بايرن ميونخ قبل الانتقال إلى لودردالي سترايكرز في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاعتزال.

حصل الألماني على لقب هداف الدوري الألماني 7 مرات، وحقق الدوري الألماني 4 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس الكؤوس الأوروبية مرة، كأس إنتر كونتيننتال مرة مع بايرن ميونخ.

أما على المستوى الدولي، فقد شارك مع ألمانيا في 62 مباراة وأحرز 68 هدفًا فاز بكأس العالم 1974 وكأس أمم أوروبا 1972.

الجدير بالذكر أن مولر عمل لسنوات طويلة في قطاع الناشئين في بايرن بعد اعتزاله اللعب.

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