أزمة جديدة لميسي مع باريس سان جيرمان

قرر مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، توقيع عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفر اللاعب إلى السعودية دون الحصول على إذن.

وكان ميسي قد سافر إلى السعودية بسبب توقيعه عقود العمل كسفير للسياحة في المملكة العربية.

ووفقًا لقناة "rmc sport"، قرر النادي الباريسي إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بشكل فوري، وأكدت القناة غضب المسؤولين في النادي من تصرف نجم الأرجنتين ووصفوه بالخطأ الفادح.

وقال لويك تانزي، الصحفي بجريدة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي ممنوع من خوض التدريبات مع الفريق ومدة إيقافه سيتم خصمها من راتبه.

وأضاف تانزي، أن رحلة ميسي مع باريس سان جيرمان قد انتهت بعد هذا التصرف، وسيرحل اللاعب عن صفوف الفريق في نهاية الموسم.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الشهر القادم، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن لتجديد العقد، وتؤكد العديد من التقارير الصحفية انضمام ميسي لصفوف الهلال السعودي أو العودة لفريق برشلونة.

وسيغيب ميسي نتيجة هذا القرار عن مباراتي باريس سان جيرمان ضد كل من تروا وأجاكسيو في بطولة الدروي الفرنسي.