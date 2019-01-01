عائلة سالا تصدر بيانًا بعد الإعلان عن إيجاد جثمانه

عائلة النجم الأرجنتيني إيمليانو سالا تصدر بيانًا تتوجه فيه بالشكر لكل من ساهموا في عملية البحث عن جثمانه بعد أن تم التأكد من إيجاده مساء الأمس الخميس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نشرت عائلة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا مهاجم نانتس الذي كان في طريقه للإنتقال لكارديف سيتي بيانًا توجهت فيه بالشكر لكل من ساهم في عملية البحث عنه.

جاء هذا بعد أن أكدت السلطات البريطانية مساء الأمس الخميس أن الجثة التي تم إيجادها تخص اللاعب الأرجنتيني الشاب.

وكتبت عائلة النجم الأرجنتيني في بيانها: "نريد أن نتقدم بالشكر لكل علامات التعاطف والدعم في أسوأ وأكثر أوقات حياتنا ألمًا".

وأضافوا في بيانهم: "أن نرى الجميع يقوم بكل شيء ممكن لينضم لنا في البحث كان أمرًا لا يقدر بثمن بالنسبة لنا، الآن فقط نستطيع أن نبدأ الحداد على رحيل ابننا وشقيقنا".

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وكان اللاعب قد اختفى هو وطائرته التي تقله من فرنسا لإنجلترا فوق بحر المانش قبل عدة أيام واستمرت عملية البحث عنه لفترة طويلة قبل أن يتم إيجاد الحطام قبل أيام.

جدير بالذكر أن عملية البحث عن الطائرة كانت قد توقفت لفترة من قبل السلطات قبل أن يتم استئنافها بجهود ذاتية وتبرعات من قبل عدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم.