ظهير نورويتش يدخل حسابات مانشستر يونايتد

خيار بديل في حالة الفشل بضم بيساكا

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، محاولاته من أجل تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مركز الظهير الأيمن يعتبر من أولويات المدرب أولي جونار سولشار، حيث وضع على قائمته العديد من الخيارات.

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الهدف الأول للنرويجي هو آرون وان بيساكا ظهير كريستال بالاس، حيث تقدم يونايتد بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني لضمه لكن قوبل بالرفض.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت عودة مانشستر بعرض آخر محسن، ليقارب ما يطلبه بالاس بالحصول على 60 مليون لبيع اللاعب.

وفي حالة فشل المفاوضات، وضع يونايتد ماكس آرونز ظهير نورويتش سيتي كخيار بديل لبيساكا.

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آرون يعتبر من أبرز المواهب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، حيث تألق بشكل لافت مع الفريق وجذب أنظار العديد من الفرق أبرزها توتنهام ولايبزج.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، وتواجد أيضاً بتشكيل الموسم.