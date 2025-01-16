"كأنه لم يكن ظهيرًا أيمن!".. أسطورة يونايتد يفتح النار على آرنولد ويتهكم على انتقاله إلى ريال مدريد

لا يبدو ظهير ليفربول مقنعًا على الصعيد الدفاعي

وجه نجم وسط مانشستر يونايتد الأسبق روي كين انتقادات لاذعة لظهير أيمن ليفربول المرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد، ترينت ألكساندر آرنولد.

وقال كين في تصريحات على بودكاست The Overlap المقدم على شبكة "سكاي" برفقة إيان رايت وجايمي كاراجير: "آرنولد يواصل الدفاع وكأنه لم يلعب في مركز الظهير الأيمن من قبل!".

وأردف: "إذا انتقل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، فحظًا سعيدًا له. وكأن ريال مدريد لا يعرف ولا يهتم كيف يدافع!".

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وواصل انتقاده اللاذع لآرنولد: "لقد لعب أكثر من 300 مباراة وأيضًا مثل إنجلترا، لكنه يواصل الدفاع كما لو أنه لم يلعب أبدًا في مركز الظهير الأيمن".

وأردف: "لقد لعب كل هذه المباريات، وأجرى جلسات تدريبية مكثفة بالتأكيد حول هذا الأمر، لكنه يلعب في مركز الظهير الأيمن. يتحدث الناس عنه كما لو كان مرتبكًا ولم يفعل شيئًا كهذا من قبل!".