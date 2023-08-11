في ظهوره الأول مع الأهلي .. فيرمينو يحطم رقم السومة ويؤكد: "شعرت بالقشعريرة"

أحمد فرهود
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أرقام وتصريحات رائعة في ليلة فيرمينو الأولى في دوري روشن

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في ظهوره الأول مع النادي الأهلي السعودي.. نجح البرازيلي روبيرتو فيرمينو، في تحقيق العديد من الأرقام الرائعة؛ أبرزها تحطيم إنجاز النجم السوري عمر السومة "الخالد"، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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السومة لعب في صفوف النادي الأهلي، في الفترة من 2014 إلى عام 2022، الذي خرج فيه على سبيل الإعارة، قبل أن يرحل نهائيًا في 2023، بينما انضم فيرمينو إلى الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

فيرمينو أصبح ثاني لاعب في تاريخ قلعة الراقي، يسجل "هاتريك"، في أول ظهور رسمي له، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ بعد السومة.

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النجم السوري سجل 3 أهداف "هاتريك"، في شباك نادي هجر، يوم 16 أغسطس 2014؛ وذلك في أول ظهور له مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مسابقة الدوري.

لكن.. فيرمينو تفوق على السومة؛ حيث سجل المهاجم البرازيلي، "ثلاثيته" في الظهور الأول، خلال 72 دقيقة، بينما أحرز النجم السوري "الهاتريك"، في 88 دقيقة.

أيضًا.. هذا الهاتريك هو الثالث في مسيرة فيرمينو الكروية مع الأندية؛ حيث سبق أن سجل 3 أهداف في مباراة واحدة "مرتين"، إحداهما مع هوفنهايم الألماني، والأخرى مع ليفربول الإنجليزي.

تصريحات روبيرتو فيرمينو بعد مباراة الأهلي والحزم

ومن ناحيته.. أعرب فيرمينو في تصريحات مع فضائية "SSC الرياضية" بعد المباراة، عن سعادته الكبيرة بالفوز، معتبرًا أن الحصول على 3 نقاط، أهم من أرقامه الشخصية.

وأشاد النجم البرازيلي الكبير، بالجماهير الأهلاوية التي حضرت المباراة أمام الحزم؛ قائلًا: "شعر جسدي وقف؛ بمجرد دخول الملعب ورؤيتهم في المدرجات".

ووعد روبيرتو فيرمينو، عشاق قلعة الراقي، بأن يكون هذا الفوز، مجرد البداية لإسعادهم، والقتال على الألقاب والبطولات، في الموسم الرياضي الحالي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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124828 الأصوات