ظهر السبب الحقيقي .. "جملة من 7 كلمات" وراء استبعاد نواف العقيدي!

تعرف على السبب الحقيقي وراء استبعاد فوفانا

لا صوت يعلو في الشارع الكروي السعودي، على استبعاد حارس المرمى نواف العقيدي من قائمة الأخضر، التي تستعد للمشاركة في كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.

المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر اتخذ قرارًا باستبعاد العقيدي، وضم محمد الربيعي بدلًا منه، في قائمة الصقور، الأمر الذي أثار الجدل بين الجماهير السعودية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن تفاصيل الواقعة التي تسببت في استبعاد العقيدي، حيث أكدت على أن المدرب روبرتو مانشيني اجتمع بالحراس الثلاثة العقيدي وأحمد الكسار وراغد النجار، وهذا الاجتماع وراء القرار الذي أثار الجدل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الاجتماع، قال العقيدي لروبرتو مانشيني: "إذا ما ألعب أساسي، رجعوني إلى فريقي"، الأمر الذي أشعل الأمور، وجعل الحوار متوترًا بينه وبين مدربه، ليقرر المدرب الإيطالي استبعاده من القائمة الأساسية.

وفي رواية أخرى نشرتها الصحيفة، فإن مانشيني طلب من الجهاز الفني للنصر، الاعتماد على راغد النجار، لعدم قناعته الفنية الكاملة في العقيدي، خاصة بعدما تعرض محمد العويس للإصابة.

وأعلن مانشيني عن أنه سيكشف عن كل شيء خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده قبل مباراة الأخضر الافتتاحية أمام عمان، بكأس آسيا 2022.