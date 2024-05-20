ظن ستيفن جيرارد أنه بيب جوارديولا .. فحصد الاتفاق صيتًا دون غنى!

ضحكات الحياة للاتفاق لم تستمر طويلًا، وأبى مسؤولوه إلا استمرار الركض وراء الصيت..

SHAHID

"الصيت ولا الغنى" مثل شعبي مصري شهير، يقوله أحفاد الفراعنة عن هوس البعض بالشهرة وأضوائها مفضلين أياها على الغنى الحقيقي أو أن يقدموا منفعة ملموسة بشكل عام..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا المبدأ سار عليه تمامًا مسؤولو نادي الاتفاق السعودي بل وظل متمسكًا به، يأبى التراجع حتى وإن هلك في مرحلة لا تسمح بأي وقت للراحة في ظل السباق والثورات التي تحدث في الرياضة السعودية نحو تحقيق رؤية 2030.

النواخذة في يوليو 2023 أعلنوا مفاجأة سارة -كانت سارة في وقتها- بالتعاقد مع الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ أسطورة ليفربول، ومن هنا بدأت كل الحكاية؛ حكاية "الصيت ولا الغنى!"..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ثمار الصفقة الكبرى أتى سريعًا

رغم أن الاتفاق ليس من بين أندية صندوق الاستثمارات العامة، التي حظت بالدعم الأكبر في الميركاتو الصيفي الماضي، ولا حتى من لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين إلا أن التعاقد مع جيرارد كان بمثابة "ضربة المعلم" التي أجبرت المسؤولين على دعم النواخذة..

باعتراف من سعد اللذيذ؛ رئيس لجنة الاستقطابات ونائب رابطة الدوري السعودي، فإن الاتفاق حظى على دعم كبير، مكافأة له على سعيه بشكل فردي ونجاحه في التعاقد مع أسطورة الريدز.

فضم جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، موسى ديمبلي وغيرهم من النجوم.

وإن كان اللذيذ أنكر بعد ذلك أن تكون لجنته قد دعمت الاتفاق وأن كافة صفقات من موارده الخاصة، لكن ربما هذا الإنكار جاء جراء الحملة الكبرى التي يتعرض لها من الأندية الأخرى بعد اعترافه الأول!

بداية ولا أروع

الأجمل من الحصول على دعم كانت البداية الرائعة لستيفن على رأس القيادة الفنية للنواخذة..

في أول تسع جولات، حققت كتيبة المدرب الإنجليزي ستة انتصارات، وتعادلت في مباراتين، ولم تتلق إلا هزيمة وحيدة أمام الهلال، الفريق الذي لم يُهزم أساسًا طوال الموسم الجاري.

حتى بدأت الصحف العالمية في تداول أخبار الاتفاق ومدى النجاحات التي يحققها جيرارد في دوري أصبح محط أنظار الجميع ويضم نجومًا بحجم كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا وغيرهم.

السيارة تعود للخلف .. وإدارة الاتفاق تركض وراء الصيت

لكن الحياة لم تضحك طويلًا لكتيبة جيرارد، فبعد أول تسع جولات، بدأت الهزائم والسقطات تلاحق الفريق..

الـ14 مباراة التالية، لم يحقق بها النواخذة إلا انتصارين فقط، مع تلقي سبعة هزائم وخمسة تعادلات.

ورغم أن ملامح الاتفاق مع جيرارد لم تظهر، بل ويزداد الوضع سوءًا، هم مسؤولو النادي بتجديد عقده في يناير 2023، ليمتد حتى عام 2027!

المبرر وقتها: "الاتفاق يبني فريقًا جديدًا، ويحتاج للصبر!"، نعم! أنتم في حاجة للصبر بالفعل، ليس بشأن بناء الفريق وحسب، إنما حتى في الحكم على المدرب الذي جددتم له في وقت يتلقى به الهزائم في الأساس!

وبالعودة للنتائج، خاض الاتفاق -حتى الآن- 34 مباراة تحت قيادة ستيفن، حقق الفوز في 12 منها، وتعادل في مثلها، وتلقى عشر خسائر.

فيما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا من دور الـ16 بالهزيمة أمام النصر بهدف نظيف.

هل جيرارد يستحق الصبر عليه؟

بعيدًا عما تحدثنا عنه سابقًا، دعونا نخصص الحديث هنا عن الأمور الفنية وبصمات جيرارد في الفريق..

"يظن نفسه بيب جوارديولا!"؛ أكثر ما يعيب جيرارد هو ظنه أنه بيب، الذي اشتهر بتغيير مراكز لاعبيه، لكن ستيفن نسي أن خطة الأول تنجح وتفاجئ الجماهير وتفجر طاقات من لاعبيه، وهو ما لم يحدث في الاتفاق.

على سبيل المثال لا الحصر، تعامل الإنجليزي مع المهاجم الكاميروني كارل إيكامبي والدفع به على طرف الملعب، ما أفقده أكثر من نصف فاعليته، حتى أصبح الجمهور ثائرًا عليه في كل مباراة.

Getty

"حلول غير موجودة"؛ وهذا العيب الثاني في طريقة جيرارد، فإن نزل خصمه بطريقة دفاعية محكمة عانى الاتفاق كثيرًا، ووقف جيرارد على خط الملعب حائرًا لا يعرف كيف يتصرف وكيف يغلغل دفاعات منافسه.

وقتها يلجأ النواخذة للكرات العرضية الهوائية، وهي التي يجيد أي من لاعبي الهجوم التعامل معها، حتى لم تتطور قط من قبل المدرب.

"نقطة مضيئة وحيدة"؛ الحديث عن عيوب طريقة جيرارد الفنية لن ينتهي، لكن ربما هناك نقطة مضيئة وحيدة ألا وهي أن النواخذة ثاني أقوى دفاع في الموسم الجاري، فلم يستقبلوا إلا 33 هدفًا خلال 32 مباراة (بقاء جولتين على نهاية الموسم)، ليأتي خلف الهلال؛ صاحب اللقب، الذي استقبل 21 هدفًا فقط.

أخيرًا وليس آخرًا، ربما ما قاله الإعلامي الرياضي خالد الشنيف هو أفضل ما نختم به: "والله لم يقدم جيرارد أي إضافة للاتفاق، ما يقدمه مخجل، وفقًا لما تم من تعاقدات، مباريات الاتفاق كئيبة فنيًا ومملة، والسبب مدربه، الله يعين جمهور الاتفاق حتى 2027".

SHAHID