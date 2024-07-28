يبدو أنه ظُلم! .. فيديو جديد يبرئ رياض محرز من اتهامات التقصير في الأهلي

الجزائري مسار جدل بعد انضمامه لمعسكر الأهلي في النمسا..

بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، على مدار الساعات الماضية في ظل ظهوره الغريب بمعسكر الراقي في النمسا، تبين أن هناك خطأ ما.

الجزائري شارك أمس السبت في ودية الراقي أمام الغرافة القطري، لكنه ظهر بمظهر بدني غير لائق وزيادة في وزنه، وهو ما أثار غضب الأهلاويين، خاصةً وأن اللاعبين أغلبهم يحرص على المحافظة على لياقته حتى وإن طالت فترة الراحة السلبية.

لكن اليوم الأحد، وخلال المران الصباحي للفريق، انتشر فيديو آخر لمحرز أثناء أداء بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، ظهر به بمظهر مثالي بدنيًا دون أي زيادة ملحوظة في الوزن.

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مؤكد أنه من بين الأمس إلى اليوم، لم يخسر محارب الصحراء كل الوزن الزائد فجأة في أقل من 24 ساعة، لكن ربما زاوية التصوير تختلف وقد تسبب بعض اللبس.

لم يتضح حتى الآن أيهما أقرب للواقع، لكن الأكيد أن فترة الإعداد الحالية من شأنها أن تعيد محرز إلى الطريق الصحيح، إن حاد، في ظل خوض عدد من الوديات.